OnePlus, il nuovo modello disponibile nel 2015

[caption id="attachment_8509" align="alignleft" width="300"] OnePlus[/caption] OnePlus avrà un nuovo modello che sarà disponibile nel 2015 e a confermarlo sono proprio i dirigenti che spiegano che si potrebbe trattare di un piccolo smartphone quindi ancora nessun piccolo tablet o smartphone. Tutto questo è stato ideato per avere un forte successo e per cercare di soddisfare la domanda ricevuta dall’azienda, in modo tale da poter recuperare tutto quello che si è perso in passato. Ovviamente l’azienda sta continuando ad assumere per avere maggiori visuali in quest’ambito ma continua a sottolineare il fatto che anche le grandi aziende in passato hanno avuto dei grossi problemi, basti pensare alla Google e LG per la domanda iniziale del NExus 4. OnePlus attualmente è ancora in dase di startup e quindi non riuscirà ad essere disponibile entro la fine dell’anno, ma ovviamente ad inizio 2015 è più probabile che tutto si risolva. L’azienda inoltre sta già programmando la versione Two per indicare il modello successivo che sarà disponibile ovviamente nel secondo o nel terzo trimestre del prossimo anno e quindi si può dire che si sta lavorando sodo per soddisfare la domanda degli utenti e non solo in quanto si vogliono avere delle enormi soddisfazioni per arrivare ai livelli della concorrenza.