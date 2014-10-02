La Samsung produrrà i chipset A9 per la Apple
La Samsung pare che produrrà gli A9 a 14 nanometri per la società da Cupertino, e a decidere tutto questo è stato il presidente della divisione semiconduttori Kim Ki – nam. Quindi la Apple non si vuole allontanare assolutamente dall’azienda sudcoreana, anzi pare che si voglia permettere un’intensa collaborazione per poi iniziare a produrre un qualcosa di veramente speciale per i propri utenti. Quindi il gruppo californiano sembra proprio che non si allontanerà mai dalla Samsung per la produzione degli A9. Stando inoltre a quanto riportano alcune indiscrezioni all’incontro tra le aziende, il presidente ha promesso un miglioramento dei profitti non appena la società sudcoreana inizierà a fornire i nuovi chipset all’azienda da Cupertino, quindi tutto questo non sembra affatto una sfida, anzi una vera e propria collaborazione. Inoltre è stato possibile ottenere dei processori più piccoli e meno costosi anche dal punto di vista energetico e quindi oltre alla Apple, tra i vari acquirenti interessati ci sono anche Qualcomm e AMD. Al momento però non si sa ancora quali saranno i device che avranno in dotazione un processore A9, ma il primo esemplare secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere l’iPad da 12 pollici, ma per avere certezze non resta che attendere l’ufficialità.
