Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

La Samsung produrrà i chipset A9 per la Apple

Redazione Avatar

di Redazione

02/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
logosamsungLa Samsung pare che produrrà gli A9 a 14 nanometri per la società da Cupertino, e a decidere tutto questo è stato il presidente della divisione semiconduttori Kim Ki – nam. Quindi la Apple non si vuole allontanare assolutamente dall’azienda sudcoreana, anzi pare che si voglia permettere un’intensa collaborazione per poi iniziare a produrre un qualcosa di veramente speciale per i propri utenti. Quindi il gruppo californiano sembra proprio che non si allontanerà mai dalla Samsung per la produzione degli A9. Stando inoltre a quanto riportano alcune indiscrezioni all’incontro tra le aziende, il presidente ha promesso un miglioramento dei profitti non appena la società sudcoreana inizierà a fornire i nuovi chipset all’azienda da Cupertino, quindi tutto questo non sembra affatto una sfida, anzi una vera e propria collaborazione. Inoltre è stato possibile ottenere dei processori più piccoli e meno costosi anche dal punto di vista energetico e quindi oltre alla Apple, tra i vari acquirenti interessati ci sono anche Qualcomm e AMD. Al momento però non si sa ancora quali saranno i device che avranno in dotazione un processore A9, ma il primo esemplare secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere l’iPad da 12 pollici, ma per avere certezze non resta che attendere l’ufficialità.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pubblicati nuovi render del Galaxy A5

Articolo Successivo

WebOS, il nuovo dispositivo LG

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019