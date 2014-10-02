WebOS, il nuovo dispositivo LG
LG a quanto pare ha intenzione di preparare un nuovo smartphone chiamato WebOS. Quest’ultimo è stato conosciuto in quanto la società per errore ha inserito una pagina web con questo annuncio , quindi da qui sono sorte numerosissime voci a riguardo. Il sistema operativo ovviamente come dice il nome sarà proprio WebOS che già in precedenza era pronto per entrare nel mondo dei dispositivi indossabili. La pagina web che però ha annunciato l’uscita di questo orologio è stata eliminata ma è stato anche rivelato che sarà uno smartwatch molto potente con un kit di sviluppo per le applicazioni SDK e in via d’arrivo. Quest’ultimo quindi potrebbe essere una valida alternativa alla piattaforma di Foofle per i wereable e a quanto pare WebOS ha avuto inizialmente una vita difficile in quanto essendo stato sviluppato da Palm, prima di essere acquistata dalla HP che poi non ha saputo sfruttare al meglio le funzionalità. Ad oggi quindi non resta che attendere la produzione e l’uscita sul mercato di questo fantastico dispositivo in quanto gli utenti sicuramente saranno curiosissimi di vedere questa nuova tecnologia tutto targata LG che negli anni non ha mai deluso le aspettative dei suoi fantastici utenti e non solo.
