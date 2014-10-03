Samsung Galaxy Alpha, problemi con la colla dei componenti
di Redazione
03/10/2014
Il Samsung Galaxy Alpha è un dispositivo molto difficile da riparare in quanto nonostante le componenti interne siano stata fatte in modo da poterle rimuovere, il pannello è fissato con troppa colla. La riparabilità ha quindi 5 punti su 10, e il nuovo dispositivo della casa sudcoreana pare che arriverà in Italia al prezzo di 699 euro e con una scocca metallica che una volta rimossa consente l’accesso ai componenti dello smartphone. Per aggiustarlo dunque bisognerebbe rimuovere il pannello del display ma a causa della troppa colla, tutto questo è molto difficile e quindi è indispensabile attendere una nuova procedura per non rischiare che il troppo calore, utilizzato per sciogliere la colla, possa creare danni ai componenti. Gli esperti inoltre hanno anche segnalato che i cavi sono numerosissimi e piatti, inoltre sono molto fragili e quindi scomodi da sganciare. Dunque nonostante un design della scheda madre a strati, sono sorti altri problemi da risolvere all’interno del Samsung Galaxy Alpha e dunque non resta che attendere che vengano segnalate le nuove procedure per la riparazione, in modo tale da scoprire come fare nonostante questi piccoli inconvenienti causati dalla presenza di troppa colla da sciogliere all’interno della scheda dove sono sistemati i componenti.
Redazione