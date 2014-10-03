Caricamento...

Play Store, arriva la nuova categoria Google Cast

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2014

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"]Google Play Store Google Play Store[/caption] Il gruppo della Mountain View pare che abbia rinominato una sezione del Play Store da Chromecast a Google Cast e tutto questo potrebbe essere un indizio per l’imminente debutto di Android TV. La sezione Chromecast è stata introdotta lo scorso novembre proprio per riuscire a raggruppare al suo interno un unico contenitore di tutte le applicazioni compatibili, questa iniziativa inoltre è stata messa in campo per riuscire a raggiungere l’obiettivo di facilitare la scoperta del software per gli utenti che posseggono un sistema operativo basato su Android. Ad oggi però la categoria cambia nome e diventa Google Cast su Play Store con una variazione che permette si di ipotizzare alcune mosse dell’azienda, ma resta comunque tutto in dubbio in quanto è possibile che la modifica sia stata effettuata non solo per un miglioramento, ma anche per accogliere il nuovo sistema basato sull’Android TV. Tutto questo è stato ovviamente annunciato all’evento di giugno, ovvero l’I/O 2014, che sarà poi integrato non solo all’interno dei televisori, ma anche in alcuni dispositivi e ci saranno quindi tantissime novità e funzionalità da scoprire. La Microsoft inoltre ha anche presentato un’alternativa chiamata Wireless Display Adapter che è caratterizzata da un funzionamento molto simile, ma con una spesa superiore rispetto a quella dell’Android TV come che è di circa 35 dollari negli Stati Uniti.

