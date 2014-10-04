Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Motorola Moto X finalmente disponibile in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

04/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8387" align="alignleft" width="300"]Moto X Moto X[/caption] Il Motorola Moto X 2014 arriva in anteprima italiana grazie ad orange al prezzo di 539,99 euro ed è offerto all’interno dell’eShop ufficiale. Questo dispositivo di nuova generazione è anche stato presentato all’IFA 2014 di Berlino e a quanto pare l’operatore ha voluto sottolineare che acquistando all’interno del negozio online ufficiale, non sono previste delle spese di spedizione. Quindi il prezzo resta quello visibile e senza aggiunte. È uno smartphone di nuova generazione con Android che è stato ottimizzato rispetto ai modelli precedenti proprio per consentire agli utenti di avere maggiori e migliori esperienze. Il Motorola Moto X 2014 è dotato inoltre di un display HD 1080p da 5.2 pollici con protezione del vetro Corning Gorilla ed infine un rivestimento che è resistente all’acqua. Il sistema operativo, come detto in precedenza è Android 4.4 Kit Kat, con un processore quad core Qualcomm Snapdragon 801 da 2,5 GHz, GPU Ardeno, 2 GB di RAM e fotocamera da 13 megapixel ed infine un secondo obiettivo frontale e una battria da ben 2300 mAh che fornirà sicuramente una buona autonomia a chi utilizza al massimo tutte le prestazioni del dispositivo in questione. Non resta quindi che effettuare l’acquisto per avere questo nuovo gioiello targato Motorola.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Prime immagini per il Galaxy Core Prime

Articolo Successivo

Play Store, arriva la nuova categoria Google Cast

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019