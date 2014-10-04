Motorola Moto X finalmente disponibile in Italia

[caption id="attachment_8387" align="alignleft" width="300"] Moto X[/caption] Il Motorola Moto X 2014 arriva in anteprima italiana grazie ad orange al prezzo di 539,99 euro ed è offerto all’interno dell’eShop ufficiale. Questo dispositivo di nuova generazione è anche stato presentato all’IFA 2014 di Berlino e a quanto pare l’operatore ha voluto sottolineare che acquistando all’interno del negozio online ufficiale, non sono previste delle spese di spedizione. Quindi il prezzo resta quello visibile e senza aggiunte. È uno smartphone di nuova generazione con Android che è stato ottimizzato rispetto ai modelli precedenti proprio per consentire agli utenti di avere maggiori e migliori esperienze. Il Motorola Moto X 2014 è dotato inoltre di un display HD 1080p da 5.2 pollici con protezione del vetro Corning Gorilla ed infine un rivestimento che è resistente all’acqua. Il sistema operativo, come detto in precedenza è Android 4.4 Kit Kat, con un processore quad core Qualcomm Snapdragon 801 da 2,5 GHz, GPU Ardeno, 2 GB di RAM e fotocamera da 13 megapixel ed infine un secondo obiettivo frontale e una battria da ben 2300 mAh che fornirà sicuramente una buona autonomia a chi utilizza al massimo tutte le prestazioni del dispositivo in questione. Non resta quindi che effettuare l’acquisto per avere questo nuovo gioiello targato Motorola.