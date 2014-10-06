Nexus 9, pronto per il lancio in autunno

[caption id="attachment_8210" align="alignleft" width="300"] HTC Nexus 9[/caption] L’HTC Nexus 9 è stato avvistato sul web e tutto questo grazie all’ente di certificazione FFC, che conferma quindi il supporto al WiFi e alla tecnologia NFC. La documentazione è stata pubblicata sul web della stessa FCC ma il ciò non conferma che il dispositivo sia davvero un tablet ma secondo altre indiscrezioni il dispositivo sarà annunciato dalla Google e dalla HTC con un evento mediatico che è in programma per metà ottobre. La FCC inoltre si occupa dei dispositivi con le antenne radio e Wifi e nello specifico il Nexus 9 ha una frequenza 5.x GHz ed inoltre disporrà anche della tecnologia NFC. Il documento però non specifica le altre caratteristiche del dispositivo ma dovrebbe avere un display ampio da 9 pollici con risoluzione Full HD ed includere anche all’interno del proprio processore di NVIDIA, Tegra K1, e attendere poi infine il release del sistema operativo Android L. Non resta altro che attendere quindi, l’uscita del dispositivo in modo tale da poterlo acquistare al più presto, anche se si pensa che il nuovo gioiello Android potrebbe essere lanciato insieme ad un altro dispositivo della gamma Android prodotto però dalla Motorola. Dunque si aspetta con ansia l’autunno per l’uscita dei dispositivi.