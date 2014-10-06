Samsung ironizza (ma non troppo): il Galaxy Note 4 non si piega

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Contrariamente all'iPhone 6, il Galaxy Note 4 non si piega. E' questo il senso di un nuovo video che la stessa compagnia sudcoreana ha diffuso in rete, al fine di dimostrare che il Note 4 non teme pressioni e potenziali deformazioni. In particolare, nel filmato si vede il Note 4 messo a dura prova con diverse forme di pressione: sul device ci si siede a ripetizione, si creano delle pressioni di circa 100 kg, e si "maltratta" il dispositivo in diversi modi. Il risultato è comunque eccellente. Il Note 4 può resistere a diversi impatti e pressioni senza necessariamente subire dei danni permanenti. A questo punto, tuttavia, arriva il test più difficile: quello dei consumatori. Spetterà agli acquirenti del nuovo phablet di Samsung stabilire se, effettivamente, le caratteristiche del Note 4 sono state o meno rispettate.