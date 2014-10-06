Android 4.4.4 KK, disponibile su Asus ZenFone 4, 5 e 6

[caption id="attachment_2391" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S4 Android 4.2[/caption] Il sistema operativo Android 4.4.4 KK pare che sia arrivato su ASUS ZenFone 4,5 e 6 e tutto questo grazie all’aggiornamento ufficiale che è disponibile per tutti gli utenti. Questi dispositivi sono stati presentati all’inizio dell’anno e il loro esordio sul mercato è stato sicuramente un successo anche se come accade spesso, i rollout possono impiegare più giorni per raggiungere tutti gli utenti, inoltre chi non ama aspettare può anche scaricare il tutto accedendo alle impostazioni sul telefono per poi andare negli Aggiornamenti di sistema. Oltre ai miglioramenti pare che sono stati integrati da Google nel sistema operativo anche la modalità non disturbare che può anche essere esteso per la Easy Mode per trovare facilmente i contatti e i messaggi e non solo. Ecco le specifiche tecniche e i dispositivi con Android 4.4.4 KKAsus ZenFone 4, Asus ZenFone 5, Asus ZenFone 6. Questi dispositivi sono dotati da display touch ovviamente con dei processori che riescono a sostenere l’aggiornamento ma c’è anche da ricordare che è possibile espandere la memoria grazie allo slot Micro SD. È inoltre consigliatissimo effettuare l’aggiornamento quando il telefono è sotto carica e soprattutto collegato tramite Wifi proprio per non andare ad incidere sui dati a disposizione con il 3G.