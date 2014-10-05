Disponibili nuovi giochi per dispositivi Android
di Redazione
05/10/2014
Tanti sono i giochi disponibili per i dispositivi Android e sicuramente tra uelli da non perdere c'è FIFA 15, il gioco del calcio, che è uno dei più realistici e migliori. È stata inoltre ottimizzata l'app per tablet e per divertirsi sulla propria console. Allena la tua squadra, gioca partite spettacolari ed inoltre è possibile avere FIFA 15 Ultimate Team in particolare per i tablet. Almeno importante come FIFA 15 è Star Wars, che mancava su Android. E 'uno scontro di clan che consente di scegliere: l'impero o i ribelli. Quindi ancora una volta, bisogna lottare contro il lato oscuro della forza per poi diventare puritani jedi. Il gioco è particolarmente amato per i veri combattimenti spaziali. A poco a poco, quindi completare missioni insieme a Darth Vader o Yoda, sarà una vera e propria forza. Just Dance Now infine è ora su smartphone Samsung e l'idea è piuttosto nuova, in realtà l'applicazione trasforma il controller di gioco smartphone Android, che può essere trovato on-line. E' così possibile giocare da qualsiasi luogo, basta quindi basta disporre di un display e di un accesso a Internet. Alcune canzoni sono libere, mentre per ottenerne altre è necessario acquistare un pass VIP.
