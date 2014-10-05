Android L disponibile su Samsung Galaxy S5

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Un video è emerso, negli ultimi giorni dove è stato svelato il nuovo Android L, il futuro Android 5.0 sul Samsung Galaxy S5. È possibile vedere le varie nuove funzionalità dell'ultima versione su YouTube dove la Samsung ha completamente rinnovato il design delle suei principali applicazioni ch e si adattano perfettamente con la nuova TouchWiz, e il design piatto. La specifica nuova caratteristica di Android L su Sansung Galaxy S5 è anche la presenza di animazioni, soprattutto quando le selezioni dei pulsanti non sono ancora disponibili, ma la schermata di blocco invece lo è, tranne che TouchWiz che consente solo due notifiche. Il rovescio della medaglia è che per ora i widget sulla schermata di blocco non sono possibili. Quindi sicuramente ci sono dei pro e dei contro per quanto riguarda la nuova possibilità di inserire il nuovo sistema operativo, all'interno del proprio dispositivo che ormai è amato da molti utenti della casa sudcoreana. Non resta altro quindi che attendere ulteriori novità, o anche l'uscita ufficiale per i dispositivi compatibili, per poi finalmente provare la nuova release del sistema operativo in questione. Tantissime intanto sono le persone che attendono con ansia questo evento che potrebbe cambiare l'opinione pubblica riguardo alla samsung e al suo sistema operativo.