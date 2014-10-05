Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Android L disponibile su Samsung Galaxy S5

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"]Logo Android Logo Android[/caption] Un video è emerso, negli ultimi giorni dove è stato svelato il nuovo Android L, il futuro Android 5.0 sul Samsung Galaxy S5. È possibile vedere le varie nuove funzionalità dell'ultima versione su YouTube dove la Samsung ha completamente rinnovato il design delle suei principali applicazioni ch e si adattano perfettamente con la nuova TouchWiz, e il design piatto. La specifica nuova caratteristica di Android L su Sansung Galaxy S5 è anche la presenza di animazioni, soprattutto quando le selezioni dei pulsanti non sono ancora disponibili, ma la schermata di blocco invece lo è, tranne che TouchWiz che consente solo due notifiche. Il rovescio della medaglia è che per ora i widget sulla schermata di blocco non sono possibili. Quindi sicuramente ci sono dei pro e dei contro per quanto riguarda la nuova possibilità di inserire il nuovo sistema operativo, all'interno del proprio dispositivo che ormai è amato da molti utenti della casa sudcoreana. Non resta altro quindi che attendere ulteriori novità, o anche l'uscita ufficiale per i dispositivi compatibili, per poi finalmente provare la nuova release del sistema operativo in questione. Tantissime intanto sono le persone che attendono con ansia questo evento che potrebbe cambiare l'opinione pubblica riguardo alla samsung e al suo sistema operativo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Disponibili nuovi giochi per dispositivi Android

Articolo Successivo

Prime immagini per il Galaxy Core Prime

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018