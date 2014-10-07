Premio Nobel, assegnato ai fisici del LED blu

[caption id="attachment_8576" align="alignleft" width="300"] Premio Nobel[/caption] Il premio Nobel è senza dubbio un qualcosa che tutti desiderano per il proprio lavoro e a quanto pare gli inventori del LED hanno ricevuto questa fantastica soddisfazione. Ebbene si, i tre fisici che hanno rivoluzionato il settore dell’illuminazione hanno ricevuto questo premio per aver scoperto i LED di colore blu. La Royal Swedish Academy of Sciences dunque, non ha esitato nemmeno per un secondo ad assegnare il premio a Hiroshi Amano, Shuji Nakamura e Isamu Akasaki che non solo hanno rivoluzionato l’illuminazione, ma anche il modo di vedere le cose in quanto è possibile, grazie a questo sistema, salvare anche l’ambiente. Le lampadine a LED inoltre stando non solo a quanto riportano le ultime indiscrezioni, ma anche le nostre esperienze personali, pare che siano presenti in molti settori a partire dalle proprie abitazioni, fino ad arrivare ai propri mezzi di trasporto. In futuro ovviamente non si sa come si evolveranno le cose ma almeno per ora pare che il tutto sia una vera e propria invenzione. Non resta altro quindi che congratularsi con i tre fisici che hanno ricevuto il premio Nobel per la fisica, grazie ai loro fantastici LED che danno una nuova luce al nostro mondo.