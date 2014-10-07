Toshiba Glass, i nuovi rivali dei Google Glass

[caption id="attachment_8578" align="alignleft" width="300"] Toshiba Glass[/caption] A quanto pare sono nati i rivali dei Google Glass, ovvero i Toshiba Glass, ovvero un paio di occhiali smart che entreranno ovviamente in competizione con i dispositivi Google. Questi ultimi sono stati presentati al CEATEC 2014 e pare che siano un prototipo di proiettore privo di prisma che all’interno dei rivali praticamente si occupano di inviare le immagini all’occhio. Questo piccolo proiettore montato sui dispositivi in questione, pare che siano in grado di fornire all’utente una visuale della realtà in modo molto alto, e tutto questo grazie alla presenza di alcuni prismi verticali all’interno delle lenti che sono praticamente invisibili all’occhio. Un’altra differenza principale con i Google Glass è che questi occhiali non sono auto alimentati, infatti per il loro utilizzo è necessario connettersi al proprio smartphone. Questo è senza dubbio un fattore da non sottovalutare in quanto si tratta di un qualcosa che comunque rappresenta un qualcosa di meno comodo. Ovviamente si tratta solo di un prototipo in quanto i Toshiba Glass sono ancora in alto mare e quindi una volta che si arriva al lancio, si potrà avere sicuramente un modello diverso ma soprattutto con diverse caratteristiche rispetto a quelle che sono state svelate in questi giorni.