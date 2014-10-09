Nasce il forum ufficiale di Android Wear

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Android Wear ha aperto finalmente il suo forum ufficiale dove ovviamente tutti possono esporre i problemi relativi alla propria piattaforma e non solo. In questo spazio quindi gli utenti possono esporre liberamente tutte le domande che vogliono, ed avranno anche una risposta dagli altri membri della community oppure anche dal team composto dagli esperti. Al momento le discussioni sono ancora poche ma si sa che con il tempo le cose cambieranno e quindi man mano ci sarà una crescita di domande. Tra quelle più diffuse c’è senza dubbio la domanda che riguarda la durata della batteria con il nuovo sistema Wear, oppure la gestione delle telefonate o ancora quella che permette la desincronizzazione tra il proprio smartphone e il proprio smartwatch. Ovviamente si parla anche di diversi Bug che riguardano Hangouts ed infine anche Google Fit. Queste sono solo le iniziali e ovviamente si parlerà anche di tantissimo altro ancora in quanto ci sono anche dispositivi con Android Wear che ancora non sono venduti in Italia, come ad esempio il Motorola Moto 360. Questo passo dunque è sicuramente importante per dare risposte a tutti gli utenti, ma anche per mostrare loro che la società vuole garantire il giusto supporto a tutti quelli che scelgono di usare questo sistema operativo e i suoi dispositivi.