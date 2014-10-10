Samsung Galaxy Note 4: problemi di "piegamento"?
di Redazione
10/10/2014
[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Chi di piegamenti ferisce, di piegamenti perisce. Potrebbe essere questo il sunto della nota vicenda che coinvolge Samsung e Apple, "ree" di aver lanciato sul mercato due dispositivi non proprio impeccabili sotto il profilo della resistenza fisica. Unbox Therapy ha infatti effettuato dei test particolarmente severi sullo smartphone / phablet di casa Samsung, scoprendo che anche tale prodotto (che pure ha solo la caronice in alluminio, mentre il resto della scossa è di un materiale più resistente) tende a piegarsi. In ogni caso, i piegamenti sono stati riscontrati in misura molto più lieve rispetto a quelli dell'iPhone e, per giunta, applicando una forza molto significativa. E' pertanto improbabile che - contrariamente a quanto potrebbe accadere con il prodotto Apple - i problemi possano coinvolgere un utente medio...
Articolo Precedente
Amazon Kindle, nuove funzioni per lavoro e didattica
Articolo Successivo
Nasce il forum ufficiale di Android Wear
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018