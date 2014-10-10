Samsung Galaxy Note 4: problemi di "piegamento"?

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Chi di piegamenti ferisce, di piegamenti perisce. Potrebbe essere questo il sunto della nota vicenda che coinvolge Samsung e Apple, "ree" di aver lanciato sul mercato due dispositivi non proprio impeccabili sotto il profilo della resistenza fisica. Unbox Therapy ha infatti effettuato dei test particolarmente severi sullo smartphone / phablet di casa Samsung, scoprendo che anche tale prodotto (che pure ha solo la caronice in alluminio, mentre il resto della scossa è di un materiale più resistente) tende a piegarsi. In ogni caso, i piegamenti sono stati riscontrati in misura molto più lieve rispetto a quelli dell'iPhone e, per giunta, applicando una forza molto significativa. E' pertanto improbabile che - contrariamente a quanto potrebbe accadere con il prodotto Apple - i problemi possano coinvolgere un utente medio...