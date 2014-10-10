Amazon Kindle, nuove funzioni per lavoro e didattica

[caption id="attachment_8599" align="alignleft" width="300"] Amazon Kindle[/caption] Amazon Kindle ha presentato delle nuove funzionalità tra cui l’hands – on, con queste ultime pare che siano migliorate soprattutto le funzioni che sono dedicate al lavoro e alla didattica. I prodotti che riceveranno l’aggiornamento sono tre e saranno disponibili tutti in cinque colorazioni, il nuovo dispositivo inoltre sarà anche leggero e più piccolo con uno schermo Fire HD da 6 o 7 pollici. Il prezzo si aggiorna più o meno intorno alla cifra di 59 euro e il primo pezzo venduto, pare che punti tutto sulla batteria e il processore che risultano senza dubbio più veloci e resistenti del 20%. Ovviamente altra caratteristica fondamentale è la possibilità di introdurre nuove funzionalità, che vanno sicuramente oltre alla lettura in quanto i tre modelli vogliono migliorare le capacità delle app che riescono non solo a gestire la situazione d’ufficio ma anche la didattica. Il primo degli Amazone Kindle è rivolto ai bambini e soprattutto a quei genitori che vogliono avere una soluzione per incoraggiare i propri figli a leggere di più, c’è poi il secondo gioiello che permette la comprensione delle parole più difficili a coloro che amano leggere in lingua Inglese ed infine c’è poi la versione eReader per eccellenza che è stata pensata per tutta la famiglia.