Facebook, nuovo aggiornamento per la condivisione immagini

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook a quanto pare ha aggiornato il design e la sua applicazione soprattutto per la sezione Foto, mettendo così in evidenza tutte quelle che hanno ricevuto più “mi piace”. Le applicazioni per i due grandi sistemi operativi infatti pare che abbiano a disposizione un nuovo upload. Tutto questo perché ovviamente con il passar degli anni il social network è diventato ricco di immagini e quindi l’azienda ha voluto modificare le opzioni di visualizzazioni. Questa novità quindi è soprattutto stata creata per tutti coloro che amano trascorrere il proprio tempo a sfogliare e a modificare le proprie foto che sono state condivise con gli amici. Queste nuove funzioni sono quindi disponibili per i sistemi operativi Android e iOS e l’aggiornamento sarà effettuato sul backend, quindi non c’è bisogno di effettuare un download dell’update. In questa nuova funzionalità sono disponibili tutte e foto in un riquadro più grande mentre le altre sono affiancate fino a formare un vero e proprio collage. Il processo ovviamente avviene in modo automatico e proprio per questo non è possibile deselezionare le foto in evidenza. Quindi per questo nuovo aggiornamento su Facebook non resta che attendere l’update per poi iniziare a visualizzare in base ai like le proprie fotografie.