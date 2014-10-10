Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Facebook, nuovo aggiornamento per la condivisione immagini

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"]Facebook Facebook[/caption] Facebook a quanto pare ha aggiornato il design e la sua applicazione soprattutto per la sezione Foto, mettendo così in evidenza tutte quelle che hanno ricevuto più “mi piace”. Le applicazioni per i due grandi sistemi operativi infatti pare che abbiano a disposizione un nuovo upload. Tutto questo perché ovviamente con il passar degli anni il social network è diventato ricco di immagini e quindi l’azienda ha voluto modificare le opzioni di visualizzazioni. Questa novità quindi è soprattutto stata creata per tutti coloro che amano trascorrere il proprio tempo a sfogliare e a modificare le proprie foto che sono state condivise con gli amici. Queste nuove funzioni sono quindi disponibili per i sistemi operativi Android e iOS e l’aggiornamento sarà effettuato sul backend, quindi non c’è bisogno di effettuare un download dell’update. In questa nuova funzionalità sono disponibili tutte e foto in un riquadro più grande mentre le altre sono affiancate fino a formare un vero e proprio collage. Il processo ovviamente avviene in modo automatico e proprio per questo non è possibile deselezionare le foto in evidenza. Quindi per questo nuovo aggiornamento su Facebook non resta che attendere l’update per poi iniziare a visualizzare in base ai like le proprie fotografie.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung, utili in calo del 60%

Articolo Successivo

Amazon Kindle, nuove funzioni per lavoro e didattica

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019