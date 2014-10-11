Google Play Store, arriva l'aggiornamento 5.0

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play Store[/caption] A quanto pare nel Google Play Store 5.0 ci sono tante novità e download APK, il rollout è già iniziato e sicuramente tra le novità più importanti ci sono il restyling con il Material Design. Ovviamente di queste novità se n’è parlato parecchio nelle scorse settimane e quindi molte le si conoscono già ma secondo alcune indiscrezioni le novità per raggiungere tutti gli utenti possono richiedere qualche giorno in quanto come si sa l’aggiornamento ci mette un po’ più di tempo. Chi invece non ha voglia di attendere può scaricare e installare il file APK grazie al pacchetto fornito dal sito Android Police. Tra le novità più significative c’è come detto in precedenza il rinnovo dell’interfaccia che è stata introdotta dalla Mountain View in linea con il pensiero della Material Design e tutto questo per inserire il nuovo sistema operativo Android L. Secondo i nuovi screenshot i pulsanti per l’accesso alle sezioni principali hanno uno sfondo flat a differenza di quello precedente, ma altre novità riguardano non solo lo sfondo ma anche tantissime altre cose. Per scoprirle non resta che scaricare Google Play Store 5.0 sul proprio dispositivo, oppure attendere la notifica nel momento in cui sarà disponibile il rollout.