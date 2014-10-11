I tatuaggi NFC da ora sono compatibili con tutti i dispositivi

[caption id="attachment_8607" align="alignleft" width="300"] Tatuaggi NFC[/caption] Vivalnk ha presentato una linea di tatuaggi NFC, disponibili per tutti ma soprattutto si parla di una vera e propria nuova versione rispetto a quella precedente. L’eSkin Tattoo quindi estende la compatibilitù a tutti gli smartphone che ovviamente sono dotati del modulo NFC. Il prezzo di questi ultimi è leggermente più alto rispetto a quello precedente e si aggira intorno ai 9,50 Euro, contro gli 8 chiesti in precedenza. La spesa sicuramente non è indifferente in quanto bisogna tener conto anche del fatto che questi ultimi possono essere utilizzati solo per qualche giorno prima di dover essere poi buttato via. Ovviamente tra le caratteristiche si parla anche dell’impermeabilità all’acqua e quindi non c’è bisogno di toglierli prima di entrare a fare una doccia o in vicinanza del mare. Chi è interessato ad acquistare questi tatuaggi NFC può anche visitare direttamente le pagine del sito ufficiale per poi inoltrare l’ordine, tenendo conto però che le spedizioni al momento sono limitate solo ed esclusivamente agli Stati Uniti. Questi tatuaggi inoltre possono essere utilizzati non solo per sbloccare il telefono, ma anche per eseguire in modo più rapido alcune operazioni sul proprio dispositivo, come ad esempio la composizione di un’email o l’avvio della fotocamera.