Android, nuovo problema con i malware Selfmite

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Android ha messo a disposizione una nuova versione del worm Selfmite, che si propaga in modo più veloce e soprattutto inviando SMS a tutti i contatti che sono presenti all’interno della rubrica del proprio dispositivo con sistema del robottino. Selfmite quindi ritorna ed è stato individuato a fine giugno, dove è stato scoperto che il malware si diffonde tramete una tecnica social engineering. La nuova versione funziona nello stesso modo della precedente e in questo caso l’utente dovrà pagare un conto molto più alto. Quest’ultimo si diffonde attraverso l’invio di SMS contenenti dei link di file APK infetti e il messaggio in precedenza veniva inviato ai primi 20 contatti della rubrica, ma con la nuova versione invia messaggi in loop a tutta la rubrica. Negli ultimi giorni infatti sono stati infettati più di 100 cellulari e al momento non c’è ancora una soluzione, ma soprattutto gli utenti si sono ritrovati con una spesa altissima in quanto non tutti hanno un piano tariffario illimitato. Gli operatori della propria compagnia però possono rilevare l’abuso del servizio, ma possono solo bloccare gli SMS, quindi anche quelli consentiti oltre a quelli infetti. Non resta altro che riuscire a scoprire una soluzione per questi dispositivi Android.