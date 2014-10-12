Nokia Lumia 735, ottimo rapporto qualità prezzo

[caption id="attachment_8632" align="alignleft" width="300"] Nokia Lumia 735[/caption] Nokia Lumia 735 è stato pensato esclusivamente per tutti quelli che amano scattare i selfie. Questo dispositivo è molto interessante in quanto si tratta di uno smartphone di fascia media con uno schermo OLED HD, fotocamera frontale da 5 megapixel e un prezzo sicuramente equilibrato rispetto agli altri, avendo così un ottimo rapporto qualità prezzo. La scheda tecnica riporta che il Nokia in questione ha un processore Qualcomm Snapdragon 400, quad core da 1,2 GHz dove saranno poi affiancati anche 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Questo è senza dubbio un piccolo difetto ma sicuramente superabile in quanto c’è anche uno slot per la Micro SD per l’espansione della memoria fino a 128 GB. Lo schermo è un OLED da 4,7 pollici e ricoperto da Gorilla Glass 3 e con risoluzione 1280 x 720. Le antenne offrono Wi – Fi, Bluetooth 4.0 e NFC. La SIM deve essere micro e offre anche una connettività LTE tri – band. Le fotocamere come detto in precedenza sono dotate da 6,7 megapixel per quella posteriore, mentre 5 megapixel per quella frontale, infine si parla della batteria che è da 2200 mAh. Non resta che acquistare questo fantastico Nokia Lumia 735 per scattarsi selfie.