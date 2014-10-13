Android Wear, disponibile a breve una tastiera Microsoft

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Dalla Microsoft arriva una fantastica notizia, ovvero la nascita di una tastiera per Android Wear. Ovviamente tutto questo è stato pensato esclusivamente per l’utente, che potrà trarne sicuramente dei vantaggi in quanto sugli smartwatch non è assolutamente facile scrivere delle note o fare altro. La Microsoft ha quindi deciso di voler aiutare i propri utenti, creando una vera e propria Analog Keyboard, che consente quindi di scrivere con le proprie dita delle lettere, simboli e numeri per poi rivederli proiettati sul piccolo schermo dello smartwatch. Al momento il progetto è solo in fase di prova, quindi si tratta di un prototipo ma secondo alcuni filmati, il funzionamento è già senza dubbio soddisfacente, quindi è già disponibile anche il file APK da poter scaricare e installare per chiunque voglia iniziare a provare questa nuova e particolare tastiera. L’Analog Keyboard inoltre è stata pensata soprattutto per il sistema operativo Android Wear che ormai si sta sviluppando sempre al meglio per consentire ai clienti di avere delle fantastiche e soprattutto positive esperienze grazie ai propri dispositivi. Non resta altro quindi, che attendere l’uscita ufficiale della versione completa e per chi invece non riesce ad attendere, basta semplicemente scaricare il file per provare la versione prototipo.