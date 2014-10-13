Google Play Music, a breve disponibile la versione desktop

[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"] Google Play Music[/caption] La Mountain View pare che voglia inserire una nuova app desktop per Google Play Music e tutto questo primo indizio concreto arriva da una discussione sul Chromium Issue Tracker. Sarà quindi un prossimo step da sostenere e soprattutto pare che all’esordio sarà presentato un vero e proprio client perfettamente funzionante per i desktop. Di tutto questo se ne è parlato soprattutto in questi giorni dopo una comparsa di un commento che è stato attribuito ad un soggetto dell’ambiente e qui la discussione in questione è “UX for Chrome App installer executable from non – Chrome broswer”. Quindi Google Play Music, come piattaforma musicale sta iniziando ad espandersi e soprattutto ad evolvere le versioni anche per i computer e quindi non solo per i dispositivi mobili. Queste le parole del team della Mountain Views riguardo alla questione: “Vogliamo perfezionare questa cosa e lanciarla per quando sarà rilasciata la Full App di Play Music per Chrome, così da poterla rendere disponibile agli utenti degli altri browser”. Decisione importante e soprattutto ben accolta da tutti gli utenti, quindi non resta altro che attenderne la presentazione e l’uscita per poter avere questa app anche sul proprio desktop, ed iniziare ad utilizzare i sistemi musicali come su di uno smartphone.