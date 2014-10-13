Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Play Music, a breve disponibile la versione desktop

Redazione Avatar

di Redazione

13/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"]Google Play Music Google Play Music[/caption] La Mountain View pare che voglia inserire una nuova app desktop per Google Play Music e tutto questo primo indizio concreto arriva da una discussione sul Chromium Issue Tracker. Sarà quindi un prossimo step da sostenere e soprattutto pare che all’esordio sarà presentato un vero e proprio client perfettamente funzionante per i desktop. Di tutto questo se ne è parlato soprattutto in questi giorni dopo una comparsa di un commento che è stato attribuito ad un soggetto dell’ambiente e qui la discussione in questione è “UX for Chrome App installer executable from non – Chrome broswer”. Quindi Google Play Music, come piattaforma musicale sta iniziando ad espandersi e soprattutto ad evolvere le versioni anche per i computer e quindi non solo per i dispositivi mobili. Queste le parole del team della Mountain Views riguardo alla questione: “Vogliamo perfezionare questa cosa e lanciarla per quando sarà rilasciata la Full App di Play Music per Chrome, così da poterla rendere disponibile agli utenti degli altri browser”. Decisione importante e soprattutto ben accolta da tutti gli utenti, quindi non resta altro che attenderne la presentazione e l’uscita per poter avere questa app anche sul proprio desktop, ed iniziare ad utilizzare i sistemi musicali come su di uno smartphone.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovi rumors sull’uscita del Samsung Galaxy S6

Articolo Successivo

Android Wear, disponibile a breve una tastiera Microsoft

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019