Ecco le differenze tra iPad Air 2 e Nexus 9

L'iPad Air 2 è ormai in contrasto con il nuovo Nexus 9 e quindi in questo articolo vogliamo mettere in evidenza le differenze tra i due tablet di nuova generazione. I due colossi che li hanno prodotti, ovvero Google e Apple, nelle ultime 24 ore li hanno presentati, soprattutto in occasione delle festività natalizie che potrebbero incrementare di molto le vendite. Ci sono però delle differenze e le prime riguardano gli schermi in quanto il Nexus 9 ne ha uno di ben 8,9 pollici con risoluzione 2048 x 1536 pixel, mentre l'iPad Air 2 ne ha uno da 9,7 pollici ed è anch'esso da 2048 x 1536 pixel. La compagnia da Cupertino però ha anche introdotto un rivestimento antiriflesso. Ovviamente altre differenze stanno anche nel design, infatti nel primo c'è un corpo di plastica meno scivoloso ma soprattutto meno raffinato rispetto a quello utilizzato dalla Apple e per di più il peso è anche differente in quanto il prodotto Google pesa 425 grammi mentre quello della Apple pesa 10 grammi in più, quindi 435. Inoltre il nuovo dispositivo apple dispone di sensore touch ID per il riconoscimento dell'impronta. Altre caratteristiche fondamentali invece riguardano anche le performance dei due dispositivi in quanto il prodotto della casa da Cupertino è 180 volte più potente rispetto a quello Nexus, parlando ovviamente di processore.