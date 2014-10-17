Nexus 9, disponibile il preordine su Amazon Italia

[caption id="attachment_8210" align="alignleft" width="300"] HTC Nexus 9[/caption] Il nuovo Nexus 9 è molto in discussione negli ultimi giorni in quanto è stato presentato da poco dalla Google e a quanto pare è già possibile effettuare il preordine su Amazon Italia. Quindi quest’ultimo shop online ha anche bruciato il Play Store che mette a disposizione il dispositivo in questione già dal prossimo 3 novembre. I prezzi ovviamente sono quelli ufficiali, quindi 399 euro per la versione da 16 GB Wi – Fi, 489 euro per la versione da 32 GB e wi – Fi ed infine 569 euro per il modello da 32 GB LTE. C’è inoltre da sottolineare che Amazon Italia consente di vedere tutte le informazioni del dispositivo Nexus 9 che è stato realizzato in collaborazione con HTC. Quest’ultimo possiede uno schermo LCD IPS da 8,9 pollici e con una risoluzione QXGA e dispone anche di una scheda NVDIA Tegra K1 a 64 bit con frequenza da 2,3 GHz in abbinamento alla GPU Kepler DX1 che sicuramente insieme ai processori e alle componenti garantirà un’ottima prestazione del dispositivo in questione e non solo. Non resta altro quindi per gli appassionati che iniziare ad effettuare i preordini in modo tale da poter ricevere al più presto il gioiello Nexus grazie alla disponibilità di Amazone Italia.