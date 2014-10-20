Spotify Family, il nuovo servizio per tutta la famiglia

[caption id="attachment_6939" align="alignleft" width="300"] Spotify [/caption] Spotify è una nuova applicazione che nell’ultimo periodo sta consentendo a tutti coloro che amano la musica, di visualizzarla e di ascoltarla grazie allo streaming. Si tratta quindi di una piattaforma musicale che consente a tutta la famiglia di conservare i propri interessi. Questa cosa è stata annunciata proprio oggi con un post sulle pagine del blog ufficiale e la nuova formula di abbonamento proposta sicuramente renderà felici tutte le famiglie in quanto il vantaggio principale è quello di poter risparmiare il 50 % sulla spesa dal secondo al quinto profilo connessi all’account principale. È sicuramente un passo avanti e proprio queste sono le parole che sono state rilasciate a riguardo, anche per sponsorizzare l’accaduto: “Stai già condividendo il tuo account Spotify con tutta la tua famiglia? Vuoi tenere separate le tue playlist con le canzoni anni ’60 dalla colonna sonora di Frozen dei tuoi figli, e nel frattempo risparmiare? Abbiamo buone notizie per te! Con Spotify Family ora puoi invitare fino a quattro membri della tua famiglia e condividere un solo conto di fatturazione, pur mantenendo la tua cronologia di ascolti, le raccomandazioni e le tue playlist completamente separate”.