Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Galaxy Note 4 in vendita da Mediaworld a 769 euro

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption]Continua a girare il volantino di Mediaworld che propone - fino al prossimo 22 ottobre 2014 - il Samsung Galaxy Note 4 ad un prezzo pari a 769 euro. In ogni caso, non è questo l'unica promozione che riguarda i prodotti Samsung. Nello stesso volantino compare infatti il Samsung Galaxy Tab 4 10.1 wi-fi con gift card da 20 euro al prezzo di 269.99 euro. Altre offerte riguardano infine il Samsung Galaxy S4 a 379.99 euro. Se ve la sentite di tradire il brand Samsung, c'è anche l Sony Xperia Z2 Ultra venduto al prezzo di 269,99 euro, l’LG G2 a 299,99 euro, l’Apple iPhone 4S a 299,99 euro. Tra i tablet concorrenti del Galaxy Tab, il Lenovo Convertible Flex 10, proposto a soli 199.99 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Spotify Family, il nuovo servizio per tutta la famiglia

Articolo Successivo

Samsung nuovo sponsor della Roma?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018