Galaxy Note 4 in vendita da Mediaworld a 769 euro
di Redazione
20/10/2014
[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Continua a girare il volantino di Mediaworld che propone - fino al prossimo 22 ottobre 2014 - il Samsung Galaxy Note 4 ad un prezzo pari a 769 euro. In ogni caso, non è questo l'unica promozione che riguarda i prodotti Samsung. Nello stesso volantino compare infatti il Samsung Galaxy Tab 4 10.1 wi-fi con gift card da 20 euro al prezzo di 269.99 euro. Altre offerte riguardano infine il Samsung Galaxy S4 a 379.99 euro. Se ve la sentite di tradire il brand Samsung, c'è anche l Sony Xperia Z2 Ultra venduto al prezzo di 269,99 euro, l’LG G2 a 299,99 euro, l’Apple iPhone 4S a 299,99 euro. Tra i tablet concorrenti del Galaxy Tab, il Lenovo Convertible Flex 10, proposto a soli 199.99 euro.
