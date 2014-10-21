Android 5.0 Lollipop, approvato il nuovo Ambient Display

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop a quanto pare tra le impostazioni dello schermo ha inserito una spunta per la funzionalità Ambient Display, dal funzionamento molto simile a quello del Moto Display della Motorola. Questa funzione però per questo sistema operativo è chiamata Ambient Display, e una volta abilitata, pare che lo schermo si accenda non appena venga ricevuta una nuova notifica oppure quando l’utente prende il telefono e lo solleva. Il sito ufficiale di Android ha citato anche questa opzione senza specificare il reale nome, limitandosi solo a spiegare ciò che avviene con questo nuovo sistema. Tutto questo inoltre pare che sia molto ma molto simile ad un sistema Knock On che è stato già utilizzato sui social network G+, tramite uno screen shot è stato possibile anche avere delle informazioni che sono relative allo schermo, vedendo così accendere lo schermo non appena il dispositivo è sollevato oppure quando arrivano notifiche. La versione però sarà integrata dalla Mountain Views solo ed esclusivamente nelle prossime settimane e a quanto pare la società ha anche inserito su You Tube, un video che è dedicato proprio agli sviluppatori che dedicano il loro tempo a spiegare e a creare ovviamente, tutto ciò che riesce a migliorare le prestazioni dei dispositivi.