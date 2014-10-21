BlackBerry Passport, il dispositivo per i professionisti

[caption id="attachment_8719" align="alignleft" width="300"] BlackBerry Passport[/caption] Il BlackBerry Passport è un nuovo smartphone che è stato creato proprio per il business. Il suo nome deriva proprio dal fatto che è legato al form factor che delle dimensioni molto simili a quelle di un passaporto internazionale. Inoltre il dispositivo è stato pensato soprattutto per i professionisti, oltre che per la semplice utenza, in quanto con un display da 4,5 pollici touchscreen, una tastiera fisica full QWERTY e con la versione del nuovo sistema operativo 10.3, si possono effettuare tantissime prestazioni. Il prezzo a quanto pare è pari a 599 dollari, quindi circa 649 euro in Europa ed il comparto hardware è composto da un processore quad core, 3 gB di RAM e memoria interna da 32 GB, e tutto per il salvataggio dei documenti. Infine oltre alla batteria che garantisce una buona autonomia grazie ai 3450 mAh, ci sono tantissime altre prestazioni ancora da svolgere, in quanto il BlackBerry Passport è stato sicuramente migliorato per consentire a tutti coloro che lo acquistano di avere un’esperienza migliore rispetto a quelle avute con i modelli degli smartphone precedenti. Non resta altro quindi che attendere l’uscita sul mercato per iniziare a provare finalmente le prestazioni del dispositivo e del suo sistema operativo.