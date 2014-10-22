Apple Pay, ufficiosamente disponibile in tutti paesi e non solo negli USA

[caption id="attachment_8738" align="alignleft" width="300"] Apple pay[/caption] Apple Pay è disponibile già in tutto il mondo su dei circuiti USA, anche se non del tutto in via ufficiale in quanto i test sono stati fatti in Canada, in Australia e negli Emirati Arabi. Il lancio globale quindi non è stato ancora annunciato ma ufficiosamente dovrebbe funzionare, ma al momento, secondo alcune indiscrezioni, ci dovrebbero essere delle limitazioni tra cui l’utilizzo di una carta di credito su circuiti statunitensi. Tutto questo è stato possibile grazie ai chip NFC che sono stati introdotti negli iPhone 6 e all’upgrade al nuovo sistema operativo iOS 8. Sarà quindi possibile effettuare acquisti online grazie a questo dispositivo della Apple, attualmente però il tutto non è ancora consigliato in quanto il supporto non è ufficiale e in caso di problematiche non si potrebbe avere l’aiuto dagli operatori oppure l’adeguata assistenza per un eventuale rimborso, ma soprattutto potrebbero essere attivate delle tariffe maggiorate poiché la compravendita avviene anche al di fuori degli USA. Quindi è sicuramente sconsigliato utilizzare il sistema Apple Pay, o almeno per il momento, poiché ci potrebbero essere dei disguidi che ovviamente poi farebbero diminuire l’affluenza di utenti futuri e non al nuovo sistema di pagamento online introdotto dalla società da Cupertino.