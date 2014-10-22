Microsoft svela tre nuove app per Android

[caption id="attachment_7474" align="alignleft" width="300"] Brevetti Microsoft[/caption] La Microsoft a quanto pare ha deciso di annunciare tre nuove applicazioni per Android, si tratta di Journeys & Notes, Next Lock Screen e Bing Torque. Queste ultime sono state sviluppate dai dipendenti della società nel loro tempo libero e ad oggi fanno parte del nuovo progetto Garage. Journey & Notes per Android è definita dagli sviluppatori stessi, come una curiosa app per lo spazio tra un’origine e una destinazione, ovvero il suo utilizzo è molto simile a quello di Foursquare ma invece di basarsi sulla condivisione dei loghi, consente di condividere appunti di viaggio anche per ricevere dei consigli da altre persone che hanno effettuato lo stesso itinerario e non solo. È possibile infatti anche visualizzare le statistiche a riguardo. Next Lock Screen per Android invece è appunto uno swish per sbloccare lo schermo, ed è stato pensato apposta per coloro che sono sempre impegnati e non vogliono perdere tempo, quindi in un’unica schermata saranno inserite tutte le informazioni più utili ed inoltre sarà anche possibile effettuare delle conference call con un singolo tocco, senza dover necessariamente sbloccare il proprio dispositivo. L’ultima app presentata dalla Microsoft è Bing Torque per Android Wear che è destinata quindi agli smartphone per non utilizzare più il comando OK Google.