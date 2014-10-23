Caricamento...

Inbox, la nuova casella postale di Google

23/10/2014

[caption id="attachment_8749" align="alignleft" width="300"]Inbox Inbox[/caption] Arriva una nuova mail per Google, quest’ultima si chiama Inbox e a quanto pare è stata realizzata dal team di Gmail anche se l’accesso momentaneamente è solo su invito. Il servizio è stato reso disponibile nella notte grazie all’annuncio ufficiale, e a quanto pare si tratta di un’evoluzione della posta elettronica della Mountain View. Inbox non tratterà più quindi solo ed esclusivamente di un contenitore di messaggi, ma di un vero e proprio assistente che è in grado di semplificare la consultazione delle email. La società inoltre ha anche deciso di rilasciare alcune parole, eccole di seguito: “L’email è nata come un mezzo per inviare note digitali all’interno dell’ufficio. Trent’anni dopo, semplicemente con un telefono in tasca, è possibile utilizzare le email per contattare virtualmente chiunque nel mondo, dal migliore amico al proprietario del negozio di ciambelle scoperto la scorsa settimana. Questa evoluzione porta nuove sfide: riceviamo più email che in passato, le informazioni importanti sono sepolte dentro i messaggi e gli impegni possono essere facilmente dimenticati. Per molti di noi avere a che fare con le email è diventato una fonte di distrazione quotidiana da ciò che dobbiamo fare realmente, anziché aiutarci a svolgere il nostro compito. Grazie a tutti”.

