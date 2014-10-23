Google Earth, arriva la versione 3D

[caption id="attachment_8751" align="alignleft" width="300"] Google Earth[/caption] Google Earth a quanto pare ha pronto un aggiornamento che migliora il rendering 3D su Android. Tra le molte applicazioni quindi è stata scelta quest’ultima che avrà il via di rilascio a breve per raggiungere la versione 8.0. Le novità introdotte sono molteplici ma quella che sicuramente ha suscitato più interesse di tutti è appunto quella del rendering 3D di edifici e non solo che sono presenti sul territorio. Tutto questo permette anche di ammirare dei panorami e gli skyline del mondo in modo molto più realistico rispetto al passato e soprattutto con prestazioni migliori. In questi rollout però come ben si sa, accade che non sempre si riesce a raggiungere in meno tempo tutti gli utenti che utilizzano Google Heart, quindi a quanto pare chi non vuole attendere, dovrà per forza scaricare il file APK che è stato messo a disposizione dalla redazione di Android Police. Ecco alcune parole rilasciate a riguardo: “A partire da oggi vedrete transizioni più veloci, fluide e nitide effettuando lo zoom sulla destinazione dei vostri sogni in Google Earth. Questo grazie ad una nuova tecnologia di rendering. È il più importante aggiornamento al motore 3D fin dal lancio di Earth oltre dieci anni fa”.