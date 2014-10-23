Accessori di classe: Montblanc arricchisce il Galaxy Note 4

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Se volete personalizzare il vostro Samsung Galaxy Note 4 rendendolo praticamente un oggetto di grande classe, sappiate che Montblan ha lanciato una serie di novità particolarmente interessanti, che arricchiranno di accessori imperdibili tutti gli utenti che hanno deciso di affidare al Galaxy Note 4 le proprie esigenze di lavoro e di svago. La gamma di accessori Montblanc sembra essere particolarmente prestigiosa ma, in evidenza, non proprio alla portata di tutti. La serie comprende infatti le flip cover Montblanc Extreme (in pelle) e la Montblanc Meierstuck Soft Grain (in pelle di vitello nera pieno fiore granulata), vendute a 190 euro, oltre alle penne Montblanc e-StarWalker da 415 euro e Montblanc Pix da 280 euro, in grado di garantire le stesse funzioni della S Pen.