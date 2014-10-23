Accessori di classe: Montblanc arricchisce il Galaxy Note 4
di Redazione
23/10/2014
[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Se volete personalizzare il vostro Samsung Galaxy Note 4 rendendolo praticamente un oggetto di grande classe, sappiate che Montblan ha lanciato una serie di novità particolarmente interessanti, che arricchiranno di accessori imperdibili tutti gli utenti che hanno deciso di affidare al Galaxy Note 4 le proprie esigenze di lavoro e di svago. La gamma di accessori Montblanc sembra essere particolarmente prestigiosa ma, in evidenza, non proprio alla portata di tutti. La serie comprende infatti le flip cover Montblanc Extreme (in pelle) e la Montblanc Meierstuck Soft Grain (in pelle di vitello nera pieno fiore granulata), vendute a 190 euro, oltre alle penne Montblanc e-StarWalker da 415 euro e Montblanc Pix da 280 euro, in grado di garantire le stesse funzioni della S Pen.
Articolo Precedente
Google Earth, arriva la versione 3D
Articolo Successivo
Galaxy Note Edge: potrebbe arrivare in Italia?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018