Android Wear, probabile collaborazione con iOS

Per Android Wear potrebbe arrivare la compatibilità con iOS in quanto il product manager Jeff Chang non esclude un futuro supporto. Lo ha dichiarato in un'intervista, dov'è stata praticamente esposta l'intenzione del gruppo Mountain View di voler diffondere la propria tecnologia riuscendo anche ad abbracciare un prodotto della linea Apple. Questa strategia quindi potrebbe essere un grosso passo avanti per l'azienda, anche se in passato per alcuni servizi è già stata adottata. Queste le sue parole: "Desideriamo sempre che il maggior numero possibile di utenti possa provare ciò che offriamo, dunque nell'ottica di rendere Android Wear disponibile a più persone siamo molto interessati a far sì che questo avvenga". Questa mossa quindi potrebbe rappresentare un vero e proprio vantaggio per entrambe le società ma soprattutto anche per binG dato che al più presto avverrà anche il lancio fi Apple Watch. Non resta altro quindi che avere altre notizie più specifiche per poi scoprire le intenzioni di entrambe le aziende per entrare in collaborazione. Sicuramente tutto questo infine, rendera curiosi e contenti tutta l'utenza che è appassionata di dispositivi Android ma anche di quelli Apple che da anni ormai regnano il mondo della tecnologia smartphone e non solo in quanto ci sono tantissimi altri dispositivi.