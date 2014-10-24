Google Inbox, rilasciata l'estensione ufficiale per Chrome

[caption id="attachment_8749" align="alignleft" width="300"] Inbox[/caption] Google Inbox è il nuovo servizio di mailing della Mountain View e a quanto pare sono stati effettuati anche i primi inviti e l’estensione ufficiale per il broswer Chrome. È stata presentata ieri la nuova presentazione della casella postale ed è stata realizzata dallo stesso team di sviluppatori che hanno lavorato sul sistema Gmail. L’approccio è del tutto simile a quello già visto con l’assistente tecnologico Google Now sui dispositivi mobili. Come detto in precedenza però per partecipare a questo nuovo servizio bisogna possedere solo ed esclusivamente l’invito, proprio come avvenne in passato con l’avvio di Gmail. Chiunque sia interessato ad entrare nel mondo Google Inbox, può ottenere l’invito in due modi, scrivere una mail all’indirizzo [email protected] e mettersi in coda, oppure ricevere un invito da chi è già presente sulla piattaforma e che quindi ha anche attivato l’iscrizione. Inoltre è già disponibile l’app ufficiale per Android e iOS, per chiunque voglia avere un account in futuro. Per averla, non resta altro che andare nell’App Store oppure nel Google Play Store per poi trovare ciò che si cerca e installarla sul proprio dispositivo mobile. Altra nota importante è che proprio poco fa è stata lanciata anche l’estensione per il broswer Chrome.