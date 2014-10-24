Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Inbox, rilasciata l'estensione ufficiale per Chrome

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8749" align="alignleft" width="300"]Inbox Inbox[/caption] Google Inbox è il nuovo servizio di mailing della Mountain View e a quanto pare sono stati effettuati anche i primi inviti e l’estensione ufficiale per il broswer Chrome. È stata presentata ieri la nuova presentazione della casella postale ed è stata realizzata dallo stesso team di sviluppatori che hanno lavorato sul sistema Gmail. L’approccio è del tutto simile a quello già visto con l’assistente tecnologico Google Now sui dispositivi mobili. Come detto in precedenza però per partecipare a questo nuovo servizio bisogna possedere solo ed esclusivamente l’invito, proprio come avvenne in passato con l’avvio di Gmail. Chiunque sia interessato ad entrare nel mondo Google Inbox, può ottenere l’invito in due modi, scrivere una mail all’indirizzo [email protected] e mettersi in coda, oppure ricevere un invito da chi è già presente sulla piattaforma e che quindi ha anche attivato l’iscrizione. Inoltre è già disponibile l’app ufficiale per Android e iOS, per chiunque voglia avere un account in futuro. Per averla, non resta altro che andare nell’App Store oppure nel Google Play Store per poi trovare ciò che si cerca e installarla sul proprio dispositivo mobile. Altra nota importante è che proprio poco fa è stata lanciata anche l’estensione per il broswer Chrome.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Mega 2 arriva in India a meno di 350 dollari

Articolo Successivo

Android Wear, probabile collaborazione con iOS

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019