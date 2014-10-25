Android Wear, è possibile introdurre un modulo GPS

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear, intro[/caption] Android Wear è il sistema operativo creato appositamente per i dispositivi indossabili e a quanto pare, Google, ha annunciato la possibilità di introdurre un supporto con un modulo GPS che serve soprattutto per il fitness e il controllo della musica. Questo è quanto apparso sul blog ufficiale dell’azienda: “Uscire a correre è un ottimo modo per restare in forma e staccare dagli impegni di tutti i giorni. Da oggi Android Wear offre qualche motivazione extra per fare movimento, grazie ad un aggiornamento, nuovi dispositivi e una serie di applicazioni inedite”. Questo quindi significa che sono stati fatti tantissimi passi in avanti e non solo per la musica, in quanto con il nuovo update si possono anche salvare i brani nella memoria interna dei dispositivi indossabili, ma anche nel mondo del fitness. Inoltre c’è da dire che per la musica è stato reso possibile anche poter controllare l’ascolto direttamente dal display al polso trasmettendola poi agli auricolari Bluetooth. Quindi la Mountain View sicuramente sta lavorando al meglio per poter poi regalare agli utenti sicuramente migliori esperienze e non solo nel campo tecnologico ma anche nel campo quotidiano in quanto questo dispositivo potrebbe risultare utile anche in tantissime altre occasioni.