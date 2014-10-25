Il nVidia Shield è il nuovo tablet per gli hardcore gamer

[caption id="attachment_8771" align="alignleft" width="300"] nVidia Shield[/caption] Il nVidia Shield è il nuovo tablet che è nato appositamente per gli hardcore gamer, in quanto è in grado di offrire delle esperienze soddisfacenti anche in altri ambiti. È stato uno dei dispositivi più attesi dell’anno e ad oggi pare che non bisogna più attendere per essere felici ed inoltre sono disponibili anche le caratteristiche del dispositivo, ovvero un processore Tegra K1 quad core da 2,2 GHz e con una GPU a 192 core, uno schermo IPS LCD da 8 e 1920 x 1200 pixel, ed infine 2 GB di RAM e una memoria interna da 16 GB per la versione Wi – Fi e da 32 GB per quella con la connessione LTE con la possibilità di espandere il tutto fino a 128 GB. Tutto questo quindi ha fatto comprendere all’utenza e non solo che il nuovo nVidia Shield non vuole solo restare nel mondo dei gamers, ma vuole anche farsi conoscere per altre capacità e senza dubbio il nuovo tablet riuscirà a far comprendere questo chiaro messaggio. Il tablet inoltre è dotato di doppia fotocamera con gli altoparlanti ed infine ha un peso di 390 grammi, quindi molto ma molto leggero. Il design esterno punta alla massima solidità e portabilità con una scocca metallica compatta.