Smart Pay, la risposta di TIM ad Apple Pay

[caption id="attachment_8738" align="alignleft" width="300"] Apple pay[/caption] La Apple come ben si sa ha inserito un nuovo metodo di pagamento chiamato Apple Pay e ad oggi arriva la risposta della TIM che si chiama Smart Pay. Quest’ultima è una carta prepagata che permette poi di effettuare acquisti contractless sicuri attraverso smarphone e tecnologia NFC. Questi acquisti è possibile farlo neo negozi che posseggono un POS abilitato, inoltre questa carta di credito consentirà anche di effettuare acquisti sicuri tramite internet. Questo tipo di carta può essere attivata da tutti i clienti TIM e può essere ricaricata tranquillamente tramite il proprio IBAN dedicato ed inoltre chiunque è in possesso della carta potrà poi utilizzare anche tantissime altre funzionalità, l’operatore infatti regalerà 1 euro di traffico per ogni 50 euro di pagamenti in modalità NFC. Non resta altro quindi per chi fosse interessato, che attivare il nuovo metodo di pagamento della TIM, quindi la Smart Pay, che sicuramente riuscirà a rendere contenti tutti gli utenti che non sono in possesso di uno smarthone Apple che è dotato di questa funzione. Quindi nel momento in cui tutto sarà deciso, la TIM finalmente farà il suo comunicato ufficiale riguardo alla novità che è stata inserita appositamente per gli utenti e non solo.