Office 365 si rinnova grazie ai file della Microsoft

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"] Office 365[/caption] Office 365 si rinnova grazie alla Microsoft che ha rilasciato le API e gli SDK che permettono agli sviluppatori di accedere ai servizi dell’app attraverso Android e iOS. Quest’app è utilizzata da moltissimi utenti, soprattutto dal 70% delle aziende incluse nella classifica Fortune 500. Gli sviluppatori di questa app infatti hanno anche dato l’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto che spende diverse ore dinanzi a questi servizi importanti per il lavoro. Sfruttando quindi le nuove API di Office 365, è possibile basarsi sul RESET. Tutto questo avviene anche ad esempio anche nelle app di viaggi che servono soprattutto per gli spostamenti, oppure per i messaggi, i calendari e le note, ma soprattutto anche con i file e le email. Per realizzare le app sono inoltre disponibili anche dei nuovi SDK iOS e Android che permettono di avere una versione aggiornata del tutto. Non resta altro quindi che scegliere di attuare queste piccole modifiche per consentire al proprio sistema di applicazioni Office di avere un aggiornamento importante ma soprattutto utilissimo per il lavoro ma anche per situazioni personali. La Microsoft quindi ancora una volta si è mostrata attiva nel miglioramento dei suoi servizi e delle sue applicazioni, volte a migliorare le esperienze degli utenti.