MAID, il microonde tecnologico dotato di WiFi

Tra i tanti dispositivi presenti sul mercato c'è anche MAID, il forno a microonde ho – tech. Il suo acronimo significa Make All Incredible Dish e si tratta di un forno particolare che è realizzato da una startup di Palo Alto e proposto dalla piattaforma di crowd funding Kickstarter per poi raccogliere i fondi necessari alla commercializzazione. È inoltre in grado di connettersi anche ad Internet tramite modulo Wi – Fi, proprio per scaricare e visualizzare le ricette da preparare in diretta. È quindi integrato un display da 6 pollici touchscreen attraverso il quale è possibile poi visualizzare filmati che spiegano in modo semplice e breve, come cucinare una pietanza in base agli ingredienti che ci sono a disposizione. Il MAID è quindi un microonde speciale, che è presente sul mercato ma che comunque ha un prezzo abbastanza accessibile in quanto si parla di 449 dollari, quindi circa 350 euro. Questo prezzo quindi è sicuramente fattibile dato che il forno ha delle particolari e soprattutto importanti funzionalità dalle quali è possibile sicuramente ricavare delle cose positive, e soprattutto comodissime in quanto si può rivelare una vera e propria guida per chiunque abbia voglia di cucinare un modo semplice e veloce. Non resta altro quindi che effettuare l'acquisto.