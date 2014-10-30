Caricamento...

Huawei Honor 6, il nuovo dispositivo di fascia economica

30/10/2014

[caption id="attachment_8822" align="alignleft" width="300"]Huawei Honor 6 Huawei Honor 6[/caption] L’Huawei Honor 6 è il dispositivo che è di gamma economica e a quanto pare debutta con un brand tutto nuovo che è stato pensato appositamente per i giovani che vogliono delle prestazioni ottime, senza però spendere troppo. Infatti il prezzo di questo smartphone è pari a 299 euro, quindi non supera assolutamente la fascia economica e a spiegare il tutto è proprio Jeff Liu, il presidente della divisione Honor che ha voluto rendere noto l’obiettivo del nuovo brand. Si tratta quindi di agevolare il consumatore che vuole avere una spesa minima per il massimo delle prestazioni e tutto questo grazie al nuovo dispositivo è possibile, rendendo così l’Huawei Honor 6 un vero e proprio stile di vita. Il sistema operativo è Android KitKat 4.4.2, all’interno c’è invece un chipset – core Kirin 920 da 1.3 GHz, GPU Mali T628MP4, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile grazie alla Micro SD. Ha un ampio display LCD da 5 pollici e con una risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel, una connettività mobile 4G Cat 6 300 Mbps ed ha anche ben due fotocamere una da 5 megapixel e l’altra da 13, infine i tempi di ricarica dono fortemente ridotti.

