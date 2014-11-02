Caricamento...

PES 2015 il nuovo trailer con tutte le funzionalità

02/11/2014

[caption id="attachment_8856" align="alignleft" width="300"]PES 2015 PES 2015[/caption] PES 2015 è uno dei giochi più attesi e discussi del momento, in quanto riguarda uno sport molto amato dal pubblico adulto ma anche dai più piccoli. Questo gioco di calcio pare che abbia un progetto che è stato messo in campo dalla stessa software house, ovvero la Konami, per riuscire poi a tornare tra i primi giochi nel mondo di simulazioni calcistiche. A quanto pare è stato effettuato un trailer per raccontare agli utenti tutte le nuove funzionalità del gioco e con il nuovo titolo la serie debutta anche sulle console next – gen ed è importante tener presente anche i miglioramenti che sono stati apportati dalla software house al motore Fox Engine. Tra le nuove modalità incluse nel trailer si possono trovare anche myClub , la nuova Master League e altri aggiornamenti live per i campionati e le formazioni. Sono inoltre state inserite anche altre competizioni come ad esempio la Latin American Copa Sudamericana e la Recopa Sudamericana. Il gioco in questione pare che debutterà il 13 novembre su tutte le piattaforme next – gen, quindi Play Station 4, Xbox One e anche Play Station 3, Xbox 360 e PC. Non resta altro quindi che acquistare il nuvo titolo di PES 2015 per iniziare a giocare il vero calcio sulla propria console.

