Skype il nuovo aggiornamento per iPhone

Skype 5.7 per gli iPhone si rinnova e consente agli utenti di avere una nuova chat più smart della precedente. Ad oggi è inoltre possibile cancellare e salvare le foto, ma in più è stato anche ottimizzato il processo di ricerca e i diversi filtri. Quindi dopo l'evoluzione per i Mac, la Microsoft ha deciso anche di dedicarsi ai dispositivi mobili, assolutamente c'è da dire che l'aggiornamento di questa applicazione di messaggistica, è già disponibile sull'App Store della società da Cupertino. La nuova versione dell'app consentirà quindi come detto in precedenza di salvare le foto ricevuta, ma anche di cancellarle e per eseguire questo tipo di operazioni è sufficiente toccare le immagini e scegliere cosa voler fare dal menu a tendina. È stato inoltre anche ridotto il tempo di caricamento della conversazione, quindi un utente appena tocca una notifica ricevuta appare subito l'app con il messaggio e senza alcun ritardo. Nei gruppi invece è possibile visualizzare tutti gli avatar per le persone presenti e se vengono cambiati i dispositivi sarà possibile anche vedere l'avatar più recente. Non resta altro quindi che scaricare la nuova versione di Skype per iPhone, per avere queste e tante altre novità a disposizione.