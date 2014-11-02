Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Skype il nuovo aggiornamento per iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"]Skype Skype[/caption] Skype 5.7 per gli iPhone si rinnova e consente agli utenti di avere una nuova chat più smart della precedente. Ad oggi è inoltre possibile cancellare e salvare le foto, ma in più è stato anche ottimizzato il processo di ricerca e i diversi filtri. Quindi dopo l’evoluzione per i Mac, la Microsoft ha deciso anche di dedicarsi ai dispositivi mobili, assolutamente c’è da dire che l’aggiornamento di questa applicazione di messaggistica, è già disponibile sull’App Store della società da Cupertino. La nuova versione dell’app consentirà quindi come detto in precedenza di salvare le foto ricevuta, ma anche di cancellarle e per eseguire questo tipo di  operazioni è sufficiente toccare le immagini e scegliere cosa voler fare dal menu a tendina. È stato inoltre anche ridotto il tempo di caricamento della conversazione, quindi un utente appena tocca una notifica ricevuta appare subito l’app con il messaggio e senza alcun ritardo. Nei gruppi invece è possibile visualizzare tutti gli avatar per le persone presenti e se vengono cambiati i dispositivi sarà possibile anche vedere l’avatar più recente. Non resta altro quindi che scaricare la nuova versione di Skype per iPhone, per avere queste e tante altre novità a disposizione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Internet Explorer 11, il broswer più utilizzato del momento

Articolo Successivo

PES 2015 il nuovo trailer con tutte le funzionalità

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019