Internet Explorer 11, il broswer più utilizzato del momento

Internet Explorer 11 è uno dei brosce più utilizzati del momento in quanto proprio questa versione occupa il primo posto con una quota del 24,05 %. Differente la situazione invece per IE8 che è rimasto fermo al 17 %, mentre la concorrenza con Firefox e Chrome è sempre più lontana. Tutto questo si è avuto in quanto con il nuovo brosce si sono avuti dei miglioramenti e delle velocizzazioni dei servizi in quanto in precedenza, Internet Explorer era considerato uno dei sistemi più lenti e ricchi di bug per la ricerca su internet. Ad oggi però le cose sono ovviamente cambiate e grazie alla versione 11 del broswer, l'utente potrà avere delle migliori esperienze ma soprattutto più veloci e con meno problemi di crash e roba varia. Ciò dimostra quindi che l'azienda è in continua evoluzione per permettere di avere degli enormi passi in avanti per soddisfare non solo le richieste degli utenti, ma per poter rimettersi in carreggiata con gli altri broswer che da anni hanno fatto snobbare il padre delle ricerche su internet. Non resta altro che scaricare la nuova versione del broswer per poi iniziare a verificare se ci sono o meno questi miglioramenti rispetto alla vecchia versione di IE.