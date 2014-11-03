Moto G, il nuovo dispositivo low - cost

[caption id="attachment_8868" align="alignleft" width="300"] Moto G[/caption] Arrivano finalmente le prime immagini del Moto G della nuova edizione 2014 e a quanto pare questo dispositivo è un nuovo smartphone a basso costo. Nonostante quindi il design di alto livello il budget sarà low – cost e quest’ultimo ha delle importanti caratteristiche di tutto rispetto tra le quali un processore SoC Qualcomm Snapdragon 400 con CPU Cortex – A7 quad core da 1,2 GHz, una GPU Ardeno 305 con una Micro SD con capacità fino a 32 GB massimo. Inoltre è possibile inserire all’interno di questo particolare dispositivo anche una micro SIM. Altra caratteristica importante è il display che possiede una diagonale di 5 pollici e nasconde anche una batteria non rimovibile che ha una capacitò di ben 2070 mAh. Ci sono infine anche due fotocamere, quella anteriore da 2 megapixel, mentre quella posteriore ha 8 megapixel, quindi consentiranno di avere delle fantastiche fotografie. Non resta altro quindi che decidere se acquistare o meno il nuovo Moto G che con il suo prezzo e le sue caratteristiche farà sicuramente innamorare tutti gli utenti amanti della tecnologia e non solo. Bisogna solo attendere il comunicato ufficiale dell’uscita sul mercato per poi vederlo dal vivo un tutti i negozi di tecnologia ed elettrodomestici.