Android 5.0 Lollipop, disponibile su HTC One M7 e M8

Android 5.0 Lollipop

Android 5.0 Lollipop a quanto pare sarà il nuovo sistema operativo che sarà introdotto anche su HTC One M8 entro 90 giorni. A confermare il debutto del sistema operativo, è la stessa azienda che ha dichiarato che entro l'inizio di febbraio tutti i dispositivi dovranno avere l'aggiornamento. Tutto questo per rendere uno dei dispositivi più amati del momento, un gioiello top di gamma che sicuramente farà la differenza. L'azienda taiwanese inoltre è intervenuta sull'argomento con un cinguettio sul noto social network, ovvero Twitter, dove è stato scritto a chiare lettere che l'HTC M7 e l'M8 accoglieranno il nuovo sistema operativo. Quindi entro circa 3 mesi tutto dovrebbe essere aggiornato, anche se comunque i tempi potrebbero restringersi, ma ovviamente non c'è nulla di certo in quanto sono solo delle semplici supposizioni. Questo il Tweet apparso sui social: "Abbiamo ricevuto il codice di Android 5.0 Lollipop da Google, il conto alla rovescia inizia ora! HTC One (M8) e (M7) saranno aggiornati entro 90 giorni!" Non resta altro quindi, che attendere ulteriori conferme per poi scaricare la nuova versione del sistema operativo sul proprio dispositivo, oppure per poter ricevere la notifica dell'aggiornamento automatico alla nuova versione del sistema dal robottino verde simpatico e sorridente.