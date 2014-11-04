Caricamento...

Dropbox e la nuova alleanza con Office

04/11/2014

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"]Dropbox Dropbox[/caption] Microsoft e Dropbox hanno creato una vera e propria alleanza per Office, versione disponibile per Android e iPad, Apple iPhone ecc. Le app quindi saranno aggiornate nelle prossime settimane per integrare appunto questo supporto dell’app in questione. Come già noto ovviamente le operazioni di creazione, editing e salvataggio richiedono la sottoscrizione di un abbonamento alla suite cloud, per avere poi le edizioni business. Office per iPad, iPhone e smartphone Android verranno poi aggiornate nelle prossime settimane per consentire di avere oltre al collegamento anche nuove modalità di condivisione e condicivisione, ma anche collaborazione tra gli utenti che utilizzano il dispositivo tramite la piattaforma Dropbox. L’integrazione di questi servizi consentirà quindi di navigare nelle cartelle delle app, modificare i file e condividere il tutto tramite appunto Dropbox, quindi con molta più semplicità rispetto alle versioni precedenti. Non resta altro quindi che attendere tutte le novità ufficiali a riguardo per poi decidere se aggiornare o meno le proprie app per poi usufruire di questi fantastici miglioramenti che saranno sicuramente disponibili nella prima metà del 2015. A breve quindi maggiori e più dettagliate informazioni riguardo all’aggiornamento di questa utilissima applicazione per molti dispositivi del momento che tutti gli utenti utilizzano di continuo.

