Dropbox e la nuova alleanza con Office
di Redazione
04/11/2014
[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Microsoft e Dropbox hanno creato una vera e propria alleanza per Office, versione disponibile per Android e iPad, Apple iPhone ecc. Le app quindi saranno aggiornate nelle prossime settimane per integrare appunto questo supporto dell’app in questione. Come già noto ovviamente le operazioni di creazione, editing e salvataggio richiedono la sottoscrizione di un abbonamento alla suite cloud, per avere poi le edizioni business. Office per iPad, iPhone e smartphone Android verranno poi aggiornate nelle prossime settimane per consentire di avere oltre al collegamento anche nuove modalità di condivisione e condicivisione, ma anche collaborazione tra gli utenti che utilizzano il dispositivo tramite la piattaforma Dropbox. L’integrazione di questi servizi consentirà quindi di navigare nelle cartelle delle app, modificare i file e condividere il tutto tramite appunto Dropbox, quindi con molta più semplicità rispetto alle versioni precedenti. Non resta altro quindi che attendere tutte le novità ufficiali a riguardo per poi decidere se aggiornare o meno le proprie app per poi usufruire di questi fantastici miglioramenti che saranno sicuramente disponibili nella prima metà del 2015. A breve quindi maggiori e più dettagliate informazioni riguardo all’aggiornamento di questa utilissima applicazione per molti dispositivi del momento che tutti gli utenti utilizzano di continuo.
Articolo Precedente
Android 5.0 Lollipop, disponibile su HTC One M7 e M8
Articolo Successivo
Samsung rinvia la commercializzazione dei TV OLED
Redazione