Android 5.0 Lollipop, rilevati i primi bug soprattutto su Nexus 5

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop [/caption] Android 5.0 Lollipop è il nuovo sistema operativo messo a disposizione dalla Mountain View e a quanto pare sono stati scoperti dei bug nei consumi della batteria. Proprio per questo motivo Google potrebbe aver deciso di rimandare il rilascio degli aggiornamenti OTA per il nuovo sistema operativo. Quest’ultimo doveva essere rilasciato qualche giorno fa, ovvero il 3 novembre ma secondo alcune indiscrezioni il rilascio è stato rimandato al 13 novembre, quindi bisogna attendere ancora qualche giorno a causa appunto di questo problema riscontrato proprio nell’ultimo momento. Il problema riguarda anche un malfunzionamento del modulo Wi – Fi e causerebbe quindi anche un eccessivo consumo della batteria dei dispositivi, riducendone di conseguenza anche l’autonomia. Il modello che ne risente in modo maggiore di questo problema di Android 5.0 Lollipop è senza dubbio il Nexus 5 e secondo alcune immagini ci sarebbe proprio la conferma in quanto negli screen nella voce Miscellaneous sono mostrati i consumi della rete Wi – Fi in modo eccessivo. Non resta altro quindi che attendere il rilascio del sistema operativo dalla Mountain View con il problema risolto, in modo tale che tutti i dispositivi possano usufruire dei servizi senza problemi di autonomia sul proprio dispositivo e tanti altri bug possibili.