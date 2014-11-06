Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

BlackBerry Passport arriva in italia al prezzo di 649 euro

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8719" align="alignleft" width="300"]BlackBerry Passport BlackBerry Passport[/caption] BlackBerry Passport a quanto pare è arrivato anche in Italia e questo sarà uno smartphone dedicato al business e caratterizzato da uno schermo quadrato. Il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 649 euro e  può essere acquistato in tutti i principali negozi di elettronica e tecnologia, ma anche negli operatori che lo hanno introdotto nei propri listini. Questo tipo di smartphone è caratterizzato da delle forme squadrare e da uno schermo da 4,5 pollici quadrato con una risoluzione di 1440 x 1440 pixel che permette di visualizzare sino a 60 caratteri su ogni riga, con una tastiera QWERTY che è tipica dei BlackBerry Business che consente anche di avere velocità maggiore nel digitare i messaggi. Questo tipo di dispositivo è stato pensato di proposito per accompagnare nelle loro giornate di lavoro, gli uomini e le donne d’affari e i professionisti che lo utilizzano ovviamente nel quotidiano e soprattutto per lo svolgimento delle loro attività. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 800 da 22 GHz GPU Adreno con autofocus e flash LED, la fotocamera frontale è di 2 megapixel, mentre quella posteriore è di 13 megapixel. Altre importanti funzioni sono il modulo Wi – Fi, GPS, Bluetooth 4.0, NFC e una batteria da 3450 mAh che dovrebbe garantire un giorno e mezzo d’utilizzo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Android 5.0 Lollipop, rilevati i primi bug soprattutto su Nexus 5

Articolo Successivo

Samsung verso la chiusura del Video Hub

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019