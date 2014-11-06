BlackBerry Passport arriva in italia al prezzo di 649 euro

[caption id="attachment_8719" align="alignleft" width="300"] BlackBerry Passport[/caption] BlackBerry Passport a quanto pare è arrivato anche in Italia e questo sarà uno smartphone dedicato al business e caratterizzato da uno schermo quadrato. Il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 649 euro e può essere acquistato in tutti i principali negozi di elettronica e tecnologia, ma anche negli operatori che lo hanno introdotto nei propri listini. Questo tipo di smartphone è caratterizzato da delle forme squadrare e da uno schermo da 4,5 pollici quadrato con una risoluzione di 1440 x 1440 pixel che permette di visualizzare sino a 60 caratteri su ogni riga, con una tastiera QWERTY che è tipica dei BlackBerry Business che consente anche di avere velocità maggiore nel digitare i messaggi. Questo tipo di dispositivo è stato pensato di proposito per accompagnare nelle loro giornate di lavoro, gli uomini e le donne d’affari e i professionisti che lo utilizzano ovviamente nel quotidiano e soprattutto per lo svolgimento delle loro attività. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 800 da 22 GHz GPU Adreno con autofocus e flash LED, la fotocamera frontale è di 2 megapixel, mentre quella posteriore è di 13 megapixel. Altre importanti funzioni sono il modulo Wi – Fi, GPS, Bluetooth 4.0, NFC e una batteria da 3450 mAh che dovrebbe garantire un giorno e mezzo d’utilizzo.